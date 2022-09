Berlusconi: «Sapevo che le qualità del Monza sarebbero venute fuori. Tutti lo chiamano effetto ‘Berlusconi’» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, ha parlato a Mattino Cinque della nuova squadra e di Palladino Silvio Berlusconi, Presidente del Monza, ha parlato a Mattino Cinque della nuova squadra e di Palladino. Le sue dichiarazioni: «Calendario, infortuni, inesperienza ed emozione ci hanno impedito di esprimere tutto il nostro potenziale. Ero certo che dopo la campagna acquisti questa squadra potesse esprimersi al meglio e le sue qualità sono venute fuori. Palladino, il nuovo allenatore, che stimo davvero molto, anche su mio consiglio, sta dando alla squadra una nuova impostazione sul campo, e questo è l’effetto Berlusconi. Così Tutti lo hanno chiamato» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Silvio, Presidente del, ha parlato a Mattino Cinque della nuova squadra e di Palladino Silvio, Presidente del, ha parlato a Mattino Cinque della nuova squadra e di Palladino. Le sue dichiarazioni: «Calendario, infortuni, inesperienza ed emozione ci hanno impedito di esprimere tutto il nostro potenziale. Ero certo che dopo la campagna acquisti questa squadra potesse esprimersi al meglio e le suesono. Palladino, il nuovo allenatore, che stimo davvero molto, anche su mio consiglio, sta dando alla squadra una nuova impostazione sul campo, e questo è l’. Cosìlo hanno chiamato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

