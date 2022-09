Berlusconi rilancia il presidenzialismo: "Non accetteremo veti" (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - L'auspicio è che ci sia "un percorso condiviso con l'opposizione" ma la premessa è che "non ammetteremo diritti di veto". Silvio Berlusconi all'AGI rilancia la riforma del presidenzialismo. Con parole nette: "Sono stato io il primo a indicare la strada di una grande riforma costituzionale per la Repubblica Presidenziale". "Fin dal 1995 – ricorda -, con un vasto discorso in Parlamento". E spiega: "Significa dare piena attuazione al principio costituzionale della sovranità popolare, dando agli elettori il potere di scegliere direttamente chi guiderà l'esecutivo. Non ha nulla a che fare con l'autoritarismo, anzi è la massima esaltazione della democrazia e del resto molte delle maggiori repubbliche democratiche, gli Stati Uniti per primi, funzionano esattamente così". Il caro-energia L'ex presidente del Consiglio si sofferma ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - L'auspicio è che ci sia "un percorso condiviso con l'opposizione" ma la premessa è che "non ammetteremo diritti di veto". Silvioall'AGIla riforma del. Con parole nette: "Sono stato io il primo a indicare la strada di una grande riforma costituzionale per la Repubblica Presidenziale". "Fin dal 1995 – ricorda -, con un vasto discorso in Parlamento". E spiega: "Significa dare piena attuazione al principio costituzionale della sovranità popolare, dando agli elettori il potere di scegliere direttamente chi guiderà l'esecutivo. Non ha nulla a che fare con l'autoritarismo, anzi è la massima esaltazione della democrazia e del resto molte delle maggiori repubbliche democratiche, gli Stati Uniti per primi, funzionano esattamente così". Il caro-energia L'ex presidente del Consiglio si sofferma ...

