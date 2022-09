Berlusconi: “La sinistra italiana non ha abbandonato i metodi comunisti. No a veti sul presidenzialismo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “In questi 30 anni i problemi dell’Italia sono cambiati poco. Quello che abbiamo fatto è stato smantellato da molti anni di governo della sinistra, che da 11 anni è al governo quasi ininterrottamente senza mai aver vinto le elezioni”. Così Silvio Berlusconi intervenendo a Rainews 24. “No a veti sul presidenzialismo” “La sinistra – ha proseguito il leader di Forza Italia (video) – non sarà più comunista ma non ha abbandonato certi metodi, come la disinformazione è il collateralismo giustizialista con la magistratura. Ecco perché penso che serva ancora una rivoluzione liberale”. E sulle riforme, annuncia: “Faremo un percorso condiviso, come abbiamo sempre fatto, sulle riforme istituzionali, perché le regole sono di tutti, nei limiti del possibile. Non riconosceremo alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) “In questi 30 anni i problemi dell’Italia sono cambiati poco. Quello che abbiamo fatto è stato smantellato da molti anni di governo della, che da 11 anni è al governo quasi ininterrottamente senza mai aver vinto le elezioni”. Così Silviointervenendo a Rainews 24. “No asul” “La– ha proseguito il leader di Forza Italia (video) – non sarà più comunista ma non hacerti, come la disinformazione è il collateralismo giustizialista con la magistratura. Ecco perché penso che serva ancora una rivoluzione liberale”. E sulle riforme, annuncia: “Faremo un percorso condiviso, come abbiamo sempre fatto, sulle riforme istituzionali, perché le regole sono di tutti, nei limiti del possibile. Non riconosceremo alla ...

