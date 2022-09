Berlino nazionalizza Uniper per salvare il settore energetico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si attendeva da vari giorni e ora è realtà, la Germania nazionalizzerà Uniper, la più grande società tedesca di import del gas. Non intervenire sarebbe stato troppo rischioso perchè la bancarotta aziendale avrebbe distrutto l'operatività del sistema energetico tedesco. D'altronde l'azienda aveva già chiesto a luglio l'intervento del governo per arginare le perdite dovute agli aumenti del prezzo del gas. L'intervento attuale è la conferma del fallimento della strategia politico-energetica scelta dalla Germania negli ultimi 20 anni: affidarsi quasi unicamente al gas russo, molto meno costoso di altre forniture ma con forti rischi geopolitici annessi, ha presentato ora il conto, che è piuttosto salato. Sono infatti otto i miliardi di euro che lo stato tedesco inietterà ora nella società per eseguire un aumento di capitale e rilevare la quota di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si attendeva da vari giorni e ora è realtà, la Germania nazionalizzerà, la più grande società tedesca di import del gas. Non intervenire sarebbe stato troppo rischioso perchè la bancarotta aziendale avrebbe distrutto l'operatività del sistematedesco. D'altronde l'azienda aveva già chiesto a luglio l'intervento del governo per arginare le perdite dovute agli aumenti del prezzo del gas. L'intervento attuale è la conferma del fallimento della strategia politico-energetica scelta dalla Germania negli ultimi 20 anni: affidarsi quasi unicamente al gas russo, molto meno costoso di altre forniture ma con forti rischi geopolitici annessi, ha presentato ora il conto, che è piuttosto salato. Sono infatti otto i miliardi di euro che lo stato tedesco inietterà ora nella società per eseguire un aumento di capitale e rilevare la quota di ...

