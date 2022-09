Bergman | Rossellini e la Magnani nella guerra d’amore e arte che ha scandalizzato il mondo | il romanzo più caldo dell’anno ha il cuore infuocato dei vulcani di Sicilia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un cast d’eccezione che annovera una giovane donna misteriosa, un regista acclamato in tutto il, la stella più brillante di Hollywood, un geniale principe palermitano, che per primo ha saputo realizzare riprese subacquee in mare aperto, e la più grande attrice italiana di sempre. Il tutto sul palcoscenicodelle isole Eolie. Ha ildeiilpiùdell’autunno che esce oggi in Italia (per Libreria Pienogiorno) e si annuncia come uno dei titoli più attesi dell’imminente Fiera Internazionale del Libro a Francoforte: opera di Palma Pellegrini Torre, si intitola Paradisono e, con inappuntabile ricostruzione storica, racconta tra amori e scandali, tradimenti e gelosie, segreti e insospettabili colpi di scena, la storia verissima ...