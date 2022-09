(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Neppure il sequestro dell’appartamento adibito a studio li ha indotti a desistere dal diagnosticare patologie fantasma e praticare pseudo cure, dannose a tal punto da indurre gli inquirenti a contestare l’omicidio preterintenzionale accando alle lesioni e alla truffa. Due, un arresto ai domiciliari e un obbligo di dimora, sono stati notificati oggi dai Carabinieri di Mirabella Eclano (Avellino) e di San Giorgio del Sannio () a due fratelli – sedicenti– che, è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di, esercitavano l’attività sanitaria senza essere in possesso di alcuna abilitazione. Nei confronti di uno dei due fratelli indagati i pm sanniti contestano i reati di lesioni e truffa aggravati e, ...

anteprima24 : ** ##Benevento, pazienti raggirati da falsi #Medici: due misure cautelari ** - infoitinterno : Benevento, cure anche a pazienti sani: arrestati due fratelli presunti medici - Radio1Rai : Proponevano, anche a pazienti sani, presunte sostanze curative, che invece si sono poi rivelate dannose. È questa l… - ereike05 : Due fratelli si fingevano medici e prescrivevano cure oncologiche a pazienti sani: una donna è morta Uno dei due fr… - news_mondo_h24 : Benevento, finti medici somministrano cure a pazienti sani -

Il presidente Giovanni Pietro Ianniello ricorda aiche è sempre importante controllare i titoli e rivolgersi al proprio ...Si fingevano medici e curavano i lorocon trattamenti pseudo sanitari, in alcuni casi addirittura con trasfusioni di sangue e ...sono stati raggiunti da un'ordinanza emessa dal gip di...Ricercare sommerso in chi afferisce al Serd e in popolazione carceraria Avellino, 21 Settembre - "Il territorio dei nostri servizi è costituito da un'area ...A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella ...