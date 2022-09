Benedizione per le coppie gay: dai vescovi fiamminghi la liturgia e lo scontro con la Santa Sede (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'argine millenario è crollato e l'onda dell'inclusione entra nella Chiesa Cattolica: via libera a una Benedizione ecclesiastica alle coppie omosessuali. ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'argine millenario è crollato e l'onda dell'inclusione entra nella Chiesa Cattolica: via libera a unaecclesiastica alleomosessuali. ...

ilpost : I vescovi fiamminghi hanno approvato una liturgia di benedizione per le coppie gay. E questo nonostante il divieto… - vaticannews_it : Giornata difficile oggi per l'elemosiniere, inviato dal #Papa per la quarta volta in #Ucraina. Ma il cardinale ha c… - Luce_news : Benedizione per le coppie gay: dai vescovi fiamminghi la liturgia e lo scontro con la Santa Sede - Piergiulio58 : I vescovi fiamminghi hanno approvato una liturgia di benedizione per le coppie gay - Il Post - pezzoditetris : tommy ha la benedizione di mirkomi quindi io OVVIAMENTE tiferò per lui -