Belgio, Martinez: "Siamo in 26, qualcuno del gruppo storico in Qatar non ci sarà"

"Ci resta da affrontare le ultime tre partite prima dei Mondiali, quindi queste due partite di Nations League ci daranno informazioni importanti. Lavoriamo sempre con un gruppo di 26 giocatori, e a causa di ciò probabilmente alcuni giocatori che sono con noi da molto tempo non verranno in Qatar". Queste le parole del ct del Belgio Roberto Martinez alla vigilia del doppio impegno in Nations League ma con un occhio a Qatar 2022.

