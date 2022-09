Belen Rodriguez compie 38 anni | gli auguri speciali di Stefano De Martino

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “I grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava qualche anno fa Antonello Venditti. Mai canzone fu più appropriata per descrivere il ritorno di fiamma traDe, i protagonisti di una relazione che ogni volta sembra spegnersi per poi riaccendersi più forte che mai. Dal 2012, anno in cui si sono conosciuti ad Amici a oggi, i due hanno attraversato un matrimonio, due separazioni, la nascita del piccolo Santiago. In mezzo tanti rumors su presunti flirt ma anche la relazione, a prima vista stabile, dicon Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la piccola Luna Marì. Qualche mese fa sono iniziate le voci su un ritorno di fiamma traDe. I due però ...