Battle Royale Director's Cut: il trailer della versione restaurata in 4K in sala dal 20 ottobre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Battle Royale, lo sconvolgente survival movie che ha anticipato Hunger Games e Squid Game, torna nelle sale cinematografiche in versione restaurata in 4K dal 20 ottobre 2022. È appena stato pubblicato il trailer in italiano di Battle Royale Director's Cut versione restaurata in 4K, il film cult di Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano. Il survival movie, precursore di successi come Hunger Games e la serie Squid Game, sarà distribuito per la prima volta nelle sale italiane da CG Entertainment in collaborazione con Beltrade a partire dal 20 ottobre. Tratto dall'omonimo best-seller di Takami Koushun, il film al suo debutto in patria nel dicembre del 2000 generò grande scalpore per poi ...

