Basket femminile, Mondiali 2022: a Sydney è caccia agli Stati Uniti. Australia principale rivale (Di mercoledì 21 settembre 2022) 22 settembre-1° ottobre: sono queste le date chiave per il Basket femminile a livello mondiale. Sono questi i giorni, in sostanza, nei quali si deciderà il destino della World Cup, il nome ufficiale dei Mondiali da quando la FIBA ha deciso di cambiare denominazione senza altri effetti all’atto pratico. 12 squadre sono a Sydney per disputarsi il titolo più importante. Ma non solo: la formazione vincitrice della rassegna iridata avrà in mano il primo pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (fatto salvo, ovviamente, quello della Francia). Si arriva a questa rassegna sulla scia di almeno due situazioni che hanno provocato cambiamenti nel novero delle squadre partecipanti. Non è necessario ricordare le ragioni per cui la Russia è stata esclusa: la guerra mossa contro l’Ucraina ha isolato il Paese da una larga parte dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) 22 settembre-1° ottobre: sono queste le date chiave per ila livello mondiale. Sono questi i giorni, in sostanza, nei quali si deciderà il destino della World Cup, il nome ufficiale deida quando la FIBA ha deciso di cambiare denominazione senza altri effetti all’atto pratico. 12 squadre sono aper disputarsi il titolo più importante. Ma non solo: la formazione vincitrice della rassegna iridata avrà in mano il primo pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (fatto salvo, ovviamente, quello della Francia). Si arriva a questa rassegna sulla scia di almeno due situazioni che hanno provocato cambiamenti nel novero delle squadre partecipanti. Non è necessario ricordare le ragioni per cui la Russia è stata esclusa: la guerra mossa contro l’Ucraina ha isolato il Paese da una larga parte dei ...

OA_Sport : Basket femminile: al via i Mondiali a Sydney. 12 squadre di scena, Stati Uniti rinnovati e favoriti. Australia in c… - SPalermo91 : RT @MirkoFusi88: Dal 22 settembre al 1° ottobre tutto il Mondiale di #basket femminile su Eleven Sports Italia. Favoriti gli USA, che hann… - MirkoFusi88 : Dal 22 settembre al 1° ottobre tutto il Mondiale di #basket femminile su Eleven Sports Italia. Favoriti gli USA, c… - SportandoIT : Tutto il mondiale femminile di basket su Eleven Sports - ilariaat : RT @Loppe_V: ?? @FIBAWWC ???? Ecco i roster completi e il mio power ranking con 'Best & Key Player' + 'OTW' della 19a edizione dei mondiali… -