Bargiggia attacca il cronista di DAZN | Noioso e petulante Ha la saccenza da professorino di Coverciano

L'Arena del Calcio

A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...Pioli is on fire,and Pistocchi are in hangover. Andate a zappare le prode col naso facendo bungee jumping dal sasso spicco della Verna, fenomeni!'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Bargiggia attacca: “La Juve ha dirigenti cartonati” Paolo Bargiggia, giornalista e commentatore sportivo, ha commentato, attraverso il suo profilo Twitter, la gara di ieri sera tra il Milan ed il Napoli ...Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha parlato sia del futuro di Allegri che del posticipo tra Milan e Napoli.