Barcellona | “Indignati per Barça Leaks | studiamo misure legali”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “In relazione alle informazioni pubblicate oggi su El Mundo del Siglo XXI con il titolo ‘, i file segreti del Club parte 1’, l’Fc Barcelona esprime la sua indignazione per la fuga intenzionale di informazioni che fa parte di un procedimento legale. Il Club si rammarica che i media in questione si vantino di avere ‘accesso a un’enorme quantità di documenti ed e-mail che fanno parte dell’indagine sul ‘gate‘ quando queste informazioni devono ancora essere condivise”. Questo il duro comunicato con cui i catalani reagiscono alle informazioni riservate divulgate dalla testata in questione, anticipando che “l’ufficio legale del Club sta studiando leda adottare”. SportFace.