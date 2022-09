Barcellona: 'Dettagli rinnovo Messi svelati? Pronta la denuncia' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Barcellona si è detto "indignato" dopo che il quotidiano spagnolo El Mundo ha pubblicato informazioni sui termini del rinnovo del contratto di Leo Messi nel 2020. Per continuare a giocare con il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilsi è detto "indignato" dopo che il quotidiano spagnolo El Mundo ha pubblicato informazioni sui termini deldel contratto di Leonel 2020. Per continuare a giocare con il ...

glooit : Barcellona: 'Dettagli rinnovo Messi svelati? Pronta la denuncia' leggi su Gloo - junews24com : Calciomercato Juve, offerta immediata per anticipare Barcellona e Real Madrid. I dettagli - - ZonaBianconeri : RT @cmercatoweb: ??Offerta del #Barcellona per il cartellino di #Asensio, con #Juve e #Milan tagliate fuori: i dettagli?? - cmercatoweb : ??Offerta del #Barcellona per il cartellino di #Asensio, con #Juve e #Milan tagliate fuori: i dettagli?? - Milannews24_com : #Barcellona su #Asensio: i dettagli ?? -