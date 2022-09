Barcellona, De Jong: “Ho sempre voluto restare in blaugrana” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La mia volontà è sempre stata di rimanere al Barcellona, per questo sono rimasto calmo durante l’estate”. Dopo una turbolenta estate, Frenkie De Jong torna a parlare dal ritiro della Nazionale olandese. Tante le offerte per l’ex Ajax, che il Barcellona voleva sacrificare per ridurre i costi della rosa. Su di lui c’era l’interesse di Manchester United e Chelsea che, senza successo, hanno provato a portarlo in Premier. “Non posso entrare nei dettagli, il club aveva le sue idee e io le mie, alle volte queste idee possono entrare in conflitto ma alla fine è andata bene”, si limita ad aggiungere De Jong. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La mia volontà èstata di rimanere al, per questo sono rimasto calmo durante l’estate”. Dopo una turbolenta estate, Frenkie Detorna a parlare dal ritiro della Nazionale olandese. Tante le offerte per l’ex Ajax, che ilvoleva sacrificare per ridurre i costi della rosa. Su di lui c’era l’interesse di Manchester United e Chelsea che, senza successo, hanno provato a portarlo in Premier. “Non posso entrare nei dettagli, il club aveva le sue idee e io le mie, alle volte queste idee possono entrare in conflitto ma alla fine è andata bene”, si limita ad aggiungere De. SportFace.

Marco_Albanesi : @tharnak @UrboG Ma dai su, come fai a dire che non sia attendibile. Oggettivamente sono arrivati Pogba, Vlahovic, L… - ReginaldHiss : Abbiamo difficoltà a impostare la partenza da dietro palla al piede? Frenkie de Jong può risolvere il problema, per… - ArenaRosario : RT @PierinoSuperTru: Qui piove, chiusi in casa. Visto il Barcellona oggi e contro il Bayern. Squadra vera. Da cc in su sono devastanti con… - PierinoSuperTru : Qui piove, chiusi in casa. Visto il Barcellona oggi e contro il Bayern. Squadra vera. Da cc in su sono devastanti… - RaffaeleGalazz0 : @PeppeGrimaldi4 Ma sei serio? Il Barcellona ha in panchina de jong e kessie e tu giochi con miretti e i prescritti… -