Barcellona, dalla Spagna: svelate richieste Messi per il rinnovo, palco privato e bonus da 10 milioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il quotidiano spagnolo El Mundo ha svelato alcune delle richieste che erano state avanzate da Lionel Messi nella trattativa per il rinnovo del contratto con il Barcellona nel 2020. Dal palco privato al Camp Nou per la sua famiglia e quella di Luis Suárez, a un volo in aereo privato per tutta la famiglia in Argentina a Natale, un bonus da 10 milioni di euro alla firma e poter lasciare il club attraverso una clausola da 10.000 euro in qualunque momento. L’entourage dell’argentino avrebbe inoltre chiesto di recuperare i tagli effettuati sul suo compenso per la pandemia negli anni successivi con interessi del 3 per cento. Messi doveva rinnovare con i blaugrana nell’estate del 2020, e aveva un contratto da 74,9 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il quotidiano spagnolo El Mundo ha svelato alcune delleche erano state avanzate da Lionelnella trattativa per ildel contratto con ilnel 2020. Dalal Camp Nou per la sua famiglia e quella di Luis Suárez, a un volo in aereoper tutta la famiglia in Argentina a Natale, unda 10di euro alla firma e poter lasciare il club attraverso una clausola da 10.000 euro in qualunque momento. L’entourage dell’argentino avrebbe inoltre chiesto di recuperare i tagli effettuati sul suo compenso per la pandemia negli anni successivi con interessi del 3 per cento.doveva rinnovare con i blaugrana nell’estate del 2020, e aveva un contratto da 74,9 ...

