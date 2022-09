lacittanews : Una bambina di 12 anni si è suicidata in casa a Conegliano. Era in Italia da soli due mesi e da cinque giorni aveva… - lacittanews : Una tragedia che ha sconvolto un'interà comunità. Un gesto estremo, di profondo disagio quello che ha scelto una ba… - AdriJuve64 : Bambina suicida a 12 anni, tragedia senza spiegazioni: genitori e compagni di classe sotto choc -

a 12 anni, tragedia senza spiegazioni: genitori e compagni di classe sotto choc Violenza ripresa con lo smartphone Nei confronti della giovane donna, il giudice ha stabilito anche un ...Soltanto le indagini che si stanno svolgendo e si svolgeranno nei prossimi giorni cercheranno di fare luce su quanto accaduto a questa. I genitori e gli insegnanti saranno interrogati nelle ...Una tragedia in piena regola, che non ha mancato di sconvolgere un’intera comunità, ancora incredula davanti al fatto compiutosi. Una bambina di soli 12 anni nella provincia di Treviso ha deciso di to ...La condanna è arrivata. Lo stalker in Lamborghini, è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione, il massimo della pena che poteva essere comminata con il ...