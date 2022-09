Baby K | dai pantaloni spuntano gli slip | Che look

Leggi su chemusica

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ai fan diK non è di certo sfuggito ildella loro beniamina: l’avete vista con gliche spunta fuori? Guardate con attenzione. C’è una foto della nota artista che ha catturato non pochi sguardi curiosi. Impossibile non notare ciò che spunta fuori dai, avete visto? Quello diK è L'articoloK, daigliChechemusica.it.