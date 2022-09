Australia, 230 balene arenate su una spiaggia della Tasmania: solo la metà sono vive – Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un branco di 230 capodogli viene trovato arenato sulla costa occidentale della Tasmania, con funzionari Australiani che affermano che solo la metà sembra essere viva. La gente del posto copre le balene sopravvissute con coperte e le bagna con secchi d’acqua per mantenerle in vita. “Un gruppo di circa 230” cetacei “si è arenato vicino a Macquarie Harbour”, ha detto il dipartimento delle Risorse Naturali e dell’Ambiente dello Stato della Tasmania. Le immagini aeree hanno mostrato una scena devastante di decine di mammiferi sparsi lungo un tratto di spiaggia. Quasi due anni fa l’area è stata teatro di un altro spiaggiamento di massa che ha coinvolto quasi 500 balene pilota. Ne sopravvissero poco più di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un branco di 230 capodogli viene trovato arenato sulla costa occidentale, con funzionarini che affermano chelasembra essere viva. La gente del posto copre lesopravvissute con coperte e le bagna con secchi d’acqua per mantenerle in vita. “Un gruppo di circa 230” cetacei “si è arenato vicino a Macquarie Harbour”, ha detto il dipartimento delle Risorse Naturali e dell’Ambiente dello Stato. Le immagini aeree hanno mostrato una scena devastante di decine di mammiferi sparsi lungo un tratto di. Quasi due anni fa l’area è stata teatro di un altromento di massa che ha coinvolto quasi 500pilota. Ne sopravvissero poco più di ...

