Aurora Ramazzotti “nasconde” il pancino. E lancia il trend del denim su Instagram

(Di mercoledì 21 settembre 2022)” il: suha pubblicato una serie di scatti prima di recarsi allo spettacolare concerto di papà Eros all’Arena di Verona,ndo anche uno dei prossimidi stagione, il, che tornerà protagonista questo autunno., il“nascosto” e ildi stagione Da quando la notizia della gravidanza diè stata diffusa dal settimanale Chi, siamo tutti in attesa di uno scatto dove si possano intravedere le prime rotondità da mamma in dolce attesa. Ma l’influencer sta aspettando il momento giusto (e sicuramente lo scatto più adatto) per annunciare al mondo la bella ...

cardinale25 : @pierpi13 Sarà finalmente contenta Aurora Ramazzotti ?? - fmraizesnoar : No ar: Eros Ramazzotti - L'Aurora - Pier083 : RT @j_gufo: Aurora Ramazzotti e la gravidanza: 'Rispettate il mio silenzio' Ma veramente a noi... vabbé lasciamo stare - barbara_sanna : RT @j_gufo: Aurora Ramazzotti e la gravidanza: 'Rispettate il mio silenzio' Ma veramente a noi... vabbé lasciamo stare - Uncanny_South : Giorgia Soleri parla di vulvodinia. Derisa perché sarebbe una paraculata del fidanzato VIP. Aurora Ramazzotti parla… -

Tra questi troviamo Laura Pausini per Sky Glass,per Morellato e Charlize Theron per Dior. Non mancano le novità in campo musicale, dove si alternano successi italiani e ...... tra cui un fidanzamento della conduttrice con il chirurgo Giovanni Angiolini che poi si è rivelato un fuoco di paglia, una presunta gravidanza die tanto successo in ambito ...Aurora Ramazzotti ha partecipato al concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona e sui social ha documentato la dolcissima esperienza ...Aurora ha pubblicato su Instagram delle foto che nascondono sapientemente il pancino, sfruttando colori scuri, abiti morbidi e il trend del denim.