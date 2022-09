Attenzione alle truffe: INPS può chiamarti solo in questo caso (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Istituto specifica ai suoi utenti le informazioni richiedibili tramite telefono onde evitare il rischio di truffa. I dettagli La tecnologia vive di questo strano paradosso: più è complessa, più semplifica la vita di noi intelligenze tutt’altro che artificiali. Sebbene la nostra quotidianità sia assediata da una moltitudine di dispositivi cui facciamo difficilmente a meno, dobbiamo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Istituto specifica ai suoi utenti le informazioni richiedibili tramite telefono onde evitare il rischio di truffa. I dettagli La tecnologia vive distrano paradosso: più è complessa, più semplifica la vita di noi intelligenze tutt’altro che artificiali. Sebbene la nostra quotidianità sia assediata da una moltitudine di dispositivi cui facciamo difficilmente a meno, dobbiamo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Roberto_Fico : Un abbraccio forte a @sruotolo1. Sono certo che le minacce non scalfiranno il suo impegno. Abbiamo tutti il dovere… - raicinque : Stasera su #Rai5 in PrimaTV #21settembre alle 21.15 i grandi della creatività e del made in Italy si raccontano al… - INPS_it : ??#Attenzione! Se ricevete una mail con le indicazioni del testo qui sotto o con il refuso #prattica è un tentativo… - Dreamony2 : RT @RitaVetgnano: @EnricoLetta Attenzione alle finestre, si cade facilmente - GammaDonna_ : RT @UniLUISS: “Nessuno insegna l’imprenditorialità, dobbiamo impararla da soli sul campo con molta curiosità, voglia di fare e dando attenz… -