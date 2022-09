Atalanta | senti Delneri | «Una realtà che ritornerà in Europa»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole dell’ex allenatore dell’(dal 2007 al 2009) Gigisull’attuale momento dei nerazzurri Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex mister dell’Gigi, volendo dire la sua sul momento attuale dei nerazzurri. UPGRADE E MATURITA’ – «L’ormai è unadel calcio italiano, consapevole dei propri mezzi: considerando anche l’ambiente. Nonostante abbia perso giocatori come Ilicic e Gomez, ha aggiunto intensità e determinazione negli uomini che ha preso: Koopmeiners su tutti. Pagliuca? L’arrivo della proprietà americana è stata una fortuna perché i fondi oggi aiutano, ma una persona come Antonio Percassi serve per trasmettere l’incredibile passione che hanno. Penso che l’possa tranquillamente tornare ...

TuttoASRoma24 : Roma, senti Gautieri: “Roma fortissima e con l’Atalanta gara aperta” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - JoeVasapollo : @rebel76070135 @il_sarza Senti, sono le stesse imbarcate contro il Salisburgo, dal 21º contro l’Atalanta post covid… - sportli26181512 : Atalanta, senti Bargiggia: 'Muriel separato in casa fino a gennaio...': A “1 Football Club”, programma radiofonico… -

Calciomercato.com

Il Napoli ha fatto un grande inizio di campionato, comee Udinese. È vero, dalla Juventus ... È una cosa chedentro. È mentalità. E il nostro era un gruppo di campioni accomunati da ...Commenta per primo A ' 1 Football Club ', programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia , parlando die del caso Muriel, che in occasione del cambio ha storto il naso: ' Muriel è l'ultima vittima di Gasperini dopo il Papu Gomez e Gollini. Eppure ora la Dea si ritrova con Musso tra i pali, ... Atalanta, senti Bargiggia: 'Muriel separato in casa fino a gennaio...' Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma Redazione Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una s ...Castel di Sangro, 20 set. Adnkronos) – Prosegue a Castel di Sangro la marcia di avvicinamento della Nazionale Under 21 alle prime due amichevoli della stagione: quella di giovedì 22 alle ore 17.30 all ...