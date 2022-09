(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ha ripreso il proprio lavoro questa mattina senza i dodici nazionali. Lavoro differenziato per Djimsiti, Zapata, Zappacosta e Zortea, mentreè statomartedì dalla clinica Villa Stuart di Roma ed ha così potuto far rientro a casa. Domani è prevista un’altra seduta mattutina a porte chiuse. SportFace.

sportface2016 : #Atalanta, #Musso dimesso dall'ospedale - iscorers : Atalanta, Musso è stato dimesso | Serie A - zazoomblog : Atalanta Musso è stato dimesso - #Atalanta #Musso #stato #dimesso - sportli26181512 : Atalanta, Musso è stato dimesso: Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti. Senza i dodici nazionali… -

Giornata di riposo invece perche, come riporta il canale ufficiale della società, nella serata di martedì è stato dimesso dalla clinica Villa Stuart di Roma ed ha così potuto far rientro a ...Per l'estremo difensore dell', brutto infortunio al volto: operazione al volto e un lungo stop che rischia di mettere in discussione sia i prossimi due mesi alla Dea sia la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti. Senza i dodici nazionali, a Zingonia è rimasto ad allenarsi un gruppo ridotto. Lavoro differenziato per Djimsiti, Zapata, Zappacosta e Zortea.