Arriva la stangata su Damilano dopo la porcata in tv: ecco cosa rischia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Agcom ha esaminato le segnalazioni relative alla puntata de Il Cavallo e la Torre condotta da Marco Damilano, andata in onda il 19 settembre 2022 su Rai 3 e ha ritenuto sussistente, con il voto contrario della commissaria Giomi, la violazione dei principi di correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par condicio. Ritenendo insufficiente per riequilibrare e sanare le violazioni riscontrate la messa in onda della puntata del 20 settembre, ha ordinato alla Rai di trasmettere, in apertura della prima puntata utile del programma, un messaggio in cui il conduttore comunichi che nella trasmissione del 19 settembre non sono stati rispettati i principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione. Insomma le proteste di tutto il centrodestra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Agcom ha esaminato le segnalazioni relative alla puntata de Il Cavallo e la Torre condotta da Marco, andata in onda il 19 settembre 2022 su Rai 3 e ha ritenuto sussistente, con il voto contrario della commissaria Giomi, la violazione dei principi di correttezza e imparzialità sanciti dalle disposizioni in materia di par condicio. Ritenendo insufficiente per riequilibrare e sanare le violazioni riscontrate la messa in onda della puntata del 20 settembre, ha ordinato alla Rai di trasmettere, in apertura della prima puntata utile del programma, un messaggio in cui il conduttore comunichi che nella trasmissione del 19 settembre non sono stati rispettati i principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione. Insomma le proteste di tutto il centrodestra ...

NicolaPorro : ?? Occhio, arriva la stangata in #bolletta: ecco quanto pagheremo nel 2023. L'analisi di #Becchi e #Menichella ?? - TommyBrain : Becchi:Caro bollette, arriva la stangata: quanto pagheremo nel 2023 - sportli26181512 : Stangata per Glovo, infranta la 'legge rider': multa da 79 milioni di euro: Arriva dalla Spagna una notizia che ha… - DanieleBerghino : @Cirodanapoli @BungaBu72537413 Credimi: finché non gli arriva la stangata per le bollette poi iniziano ad aprire gl… - TommyBrain : Becchi:Caro bollette, arriva la stangata: quanto pagheremo nel 2023 -