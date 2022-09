Arca Puglia centrale: 39 nuovi interventi di ristrutturazione edilizia ELENCO Fra Bari e Bat (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Arca Puglia centrale: Pubblicato il Decreto dell’Amministratore Unico di Arca Puglia centrale, avv. Pietro Augusto de Nicolo che, aggiornando il programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente, prevede l’inserimento di 39 nuovi interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici con riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tutti i cantieri saranno finanziati usufruendo dei benefici fiscali previsti dalla Legge n. 77/2020 (“Superbonus 110%”). L’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, è un atto propedeutico ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Pubblicato il Decreto dell’Amministratore Unico di, avv. Pietro Augusto de Nicolo che, aggiornando il programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente, prevede l’inserimento di 39di, recupero o restauro della facciata degli edifici con riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tutti i cantieri saranno finanziati usufruendo dei benefici fiscali previsti dalla Legge n. 77/2020 (“Superbonus 110%”). L’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, è un atto propedeutico ...

