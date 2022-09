Anziani “parcheggiati” nei pronto soccorso | Ciocchetti FdI | “Una vergogna Si lavori subito sull’assistenza domiciliare”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma – “In Italia su 7 milioni di over 75enni, ben 1,2 milioni sono soli, con gravi patologie e senza alcuni tipo di supporto, e rappresentano il 5% della popolazione Italiana. I dati Istat tratti dall’Indagine di salute europea EHIS 2019 delineano una fotografia preoccupante della domanda di assistenza che, nella classe di età 75 e più, assume una rilevanza preponderante a causa della compromissione di capacità funzionali, della mancanza di supporto sociale, del bisogno di sostegno, delle sfavorevoli condizioni abitative, delle difficili condizioni economiche. La popolazione sta invecchiando e la nostra organizzazione sociale non è attrezzata ad affrontare questo tema“. Lo afferma in una nota stampa Luciano, candidato al collegio Uninominale Roma 6 per il Centrodestra. “Su una popolazione di riferimento composta da circa 7 milioni di over 75, sono stati ...