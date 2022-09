Antonino Spinalbese torna a parlare di Belén Rodriguez: le parole al veleno dell'imprenditore creativo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello VIP. Diventato famoso in tutta Italia come il fidanzato di Belén Rodriguez, ora cerca di affermarsi per le sue doti creative. Per tutta l'estate gli esperti di gossip e televisione avevano messo in giro una voce clamorosa: al Grande Fratello VIP 7 ci sarebbe stato anche Antonino Spinalbese. Il 26enne spezzino era diventato famoso per essere il parrucchiere dei VIP. Proprio grazie alla sua professione ha conosciuto una delle donne straniere più famose in Italia: Belén Rodriguez. Con lei ha avuto una breve relazione e una figlia, la bellissima Luna Marì. La loro storia d'amore è finita proprio pochissimi mesi dopo il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 settembre 2022)è uno dei concorrenti più chiacchieratia settima edizione del Grande Fratello VIP. Diventato famoso in tutta Italia come il fidanzato di, ora cerca di affermarsi per le sue doti creative. Per tutta l'estate gli esperti di gossip e televisione avevano messo in giro una voce clamorosa: al Grande Fratello VIP 7 ci sarebbe stato anche. Il 26enne spezzino era diventato famoso per essere il parrucchiere dei VIP. Proprio grazie alla sua professione ha conosciuto unae donne straniere più famose in Italia:. Con lei ha avuto una breve relazione e una figlia, la bellissima Luna Marì. La loro storia d'amore è finita proprio pochissimi mesi dopo il ...

