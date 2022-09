Antonino Spinalbese, ora ha ammesso tutto: “ho capito che sarei riuscito a…” | Belen reagirà malissimo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Antonino Spinalbese ha risposto alle domande dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, curiosi di sapere i dettagli della sua storia d’amore con Belen Rodriguez e di conoscere le cause della rottura e quello che ha rivelato ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo cosa ha confessato il famoso hairstylist. Il nuovo vippone ha parlato della modella argentina con gli altri protagonisti del reality show rilasciando una confessione davvero inaspettata. Antonino-Spinalbese-Altranotizia.it-(Fonte:Google)Ora tutti si chiedono quale sarà la reazione di Belen: Antonino Spinalbese ha parlato di lei e della figlia nella Casa del Gf Vip 7. Antonino Spinalbese, la confessione tagliente del vippone Uno dei nuovi ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha risposto alle domande dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, curiosi di sapere i dettagli della sua storia d’amore conRodriguez e di conoscere le cause della rottura e quello che ha rivelato ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo cosa ha confessato il famoso hairstylist. Il nuovo vippone ha parlato della modella argentina con gli altri protagonisti del reality show rilasciando una confessione davvero inaspettata.-Altranotizia.it-(Fonte:Google)Ora tutti si chiedono quale sarà la reazione diha parlato di lei e della figlia nella Casa del Gf Vip 7., la confessione tagliente del vippone Uno dei nuovi ...

