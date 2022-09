Anticipazioni Amici 22 del 21 09 22 | una maglia sospesa per un preciso motivo | una ballerina della scuola si esibirà al concerto di un famoso cantante italiano

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi pomeriggio è stata registrata la seconda puntata di22. La paginaNews su Twitter sta annunciando tutte leregistrazione appena terminata. Oggi non c’è stata nessuna eliminazione, ma è stata sololaa Ramon.a Ramon: DecisioneCelentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro che deve mostrare perché non è a casa sua. Ospitipuntata Ornella Vanoni e Annalisa Scarrone. Classifica CANTO, giudici: Vanoni e Gentile (RTL). Classifica BALLO, giudice: Giuseppe Giofrè. Prima gara tra inediti con soli 3 ragazzi giudicato dalla gentile. I 3 ragazzi sono stati scelti dai ragazzi stessi tramite votazione ...