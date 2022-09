Ansaldo Energia: i lavoratori tornano in corteo a Genova (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono tornati in piazza i lavoratori di Ansaldo Energia, dopo l'incontro di ieri in Confindustria che ha confermato la crisi dell'azienda controllata dallo Stato. Zero commesse per i primi mesi del ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono tornati in piazza idi, dopo l'incontro di ieri in Confindustria che ha confermato la crisi dell'azienda controllata dallo Stato. Zero commesse per i primi mesi del ...

