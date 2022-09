(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’avventura dialè duratadi tre. Il difensore centrale ex Inter doveva essere il grande rinforzo per la difesa, l’uomo con l’esperienza necessaria ad aiutare una neopromossa in Serie A.la preparazione estiva e un inizio di campionato da titolare, il grave infortunio al perone ha rovinato tutto.è alle prese con un lungo percorso di recupero, ma nel frattempo è arrivata aldelcon il. “Accomunica chee il club hanno risolto consensualmente ilin data odierna. Acringraziaper questitrascorsi ...

ACMonza : AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.?? AC M… - carlolaudisa : Il saluto di Andrea #Ranocchia e’ un esempio. Lascia il #Monza e il calcio con un atto di onesta’. Tanti anni impor… - SkyTG24 : #Monza: ufficiale la rescissione consensuale con Andrea Ranocchia - fattoquotidiano : Andrea Ranocchia dice addio al Monza dopo meno di tre mesi: risoluzione del contratto - sportli26181512 : Monza-Ranocchia, cosa c'è dietro la rescissione consensuale: Nella mattinata è arrivata la notizia: il Monza ha ann… -

Commenta per primo Nella mattinata è arrivata la notizia: il Monza ha annunciato la fine anticipata del contratto di. Comunicato a sorpresa, risoluzione consensuale. Dopo l'approdo in biancorosso a parametro zero in estate (dopo dodici stagioni all'Inter), il difensore si era fermato contro il ..."AC Monza comunica chee il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringraziaper questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il ...Notizia clamorosa in casa Monza, dopo il brutto infortunio avuto a inizio stagione, Andrea Ranocchia, saluta ufficialmente la squadra. L'ex Inter e la società brianzola hanno deciso di risolvere conse ...Nella mattinata è arrivata la notizia: il Monza ha annunciato la fine anticipata del contratto di Andrea Ranocchia. Comunicato a sorpresa, risoluzione consensuale. Dopo l'approdo in biancorosso a para ...