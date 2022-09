Anche Shoigu in tv dopo Putin | il ministro della Difesa sulla mobilitazione | «In campo 300 mila soldati riservisti»

davcarretta : Anche il ministro della Difesa Shoigu minaccia l’uso della “triade nucleare”. Shoigu dice che in Ucraina la Russi… - r_e_b_u_s_ : RT @RisatoNicola: @HFidanken @BluDiChina @steal61 @SicilianoSum @_kuball_ @NoleRulez7 @fashionart19 @LVDA_Acid @ZioKlint @iconophagus #Shoi… - Ben_Canuto : #MyTwoCents su #Putin e #Shoigu: la mobilitazione parziale servirà, oltre a coprire le perdite in #Ucraina, anche a… - VeganKiki : RT @RisatoNicola: @HFidanken @BluDiChina @steal61 @SicilianoSum @_kuball_ @NoleRulez7 @fashionart19 @LVDA_Acid @ZioKlint @iconophagus #Shoi… - SicilianoSum : RT @RisatoNicola: @HFidanken @BluDiChina @steal61 @SicilianoSum @_kuball_ @NoleRulez7 @fashionart19 @LVDA_Acid @ZioKlint @iconophagus #Shoi… -

LeggiMosca annuncia i referendum di annessione del Donbass, Kherson e Zaporizhzhia: la Duma ... Lo stesso ministero della Difesa russo, Sergei, ha definito 'difficili' le attuali ...LeggiQuali sono i Paesi dotati di armi nucleari Sono ancora oltre 15.000 le testate atomiche ... con Russia e Stati Uniti che contano da soli per il 93% del totale 09:15: "Verranno ...Nel suo atteso discorso in tv, Putin ha annunciato una mobilitazione parziale in Russia: cosa comporterà questa decisione e come potrebbe cambiare la guerra in Ucraina.La mobilitazione parziale in Russia è già cominciata oggi con la pubblicazione del relativo decreto del Cremlino. La nuova esclation nella guerra in Ucraina è ...