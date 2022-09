Anche la PostePay può essere pignorata se si hanno debiti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Anche la Carta prepagata PostePay può essere oggetto di pignoramento. Cerchiamo di capire perchè. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022)la Carta prepagatapuòoggetto di pignoramento. Cerchiamo di capire perchè. L'articolo .

orizzontescuola : Anche la PostePay può essere pignorata se si hanno debiti - BianiElisabetta : RT @Andrea080576: Buon mercoledì cari amici,vi ricordo di RT e donare per la raccolta aperta per la nostra amica Stefy.Potete fare le donaz… - Andrea080576 : Buon mercoledì cari amici,vi ricordo di RT e donare per la raccolta aperta per la nostra amica Stefy.Potete fare le… - Monicavda83 : RT @Andrea080576: Buon martedì cari amici,vi ricordo di RT e donare per la raccolta aperta per la nostra amica Stefy.Potete fare le donazio… - vuaelle : RT @Andrea080576: Buon martedì cari amici,vi ricordo di RT e donare per la raccolta aperta per la nostra amica Stefy.Potete fare le donazio… -