Anastacia torna in Italia con il tour I’m outta lockdown

(Di mercoledì 21 settembre 2022)inin occasione dei 22 anni di carriera con un nuovoeuropeo dal nome “I’m”. Cinque le tappene che D’Alessandro e Galli hanno previsto per l’artista americana. Saranno ben 5 i concerti nel nostro paese. Si parte da Milano il 21 Settembre (Teatro degli Arcimboldi), 22 Settembre Roma (Teatro Brancaccio), 24 Settembre Catania (Teatro Metropolitan), 26 Settembre Firenze (Teatro Verdi) e il 27 Settembre Bassano del Grappa (Pala Bassano) dove l’icona pop concluderà le tappe previste per la nostra penisola. Ad oggiha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.IN– I BIGLIETTI Su Tiketone sono in vendita i biglietti per le ...

A distanza di oltre due anni dai suoi ultimi concerti italiani,, che oggi compie gli anni,ad esibirsi nel nostro paese portando nelle nostre lande il tour che celebra i ventidue anni dal suo esordio discografico con "Not that kind" nel giugno del ...Ha collaborato con numerosi artisti internazionali come Tina Turner, Cher,, Ricky Martin, ... Prenota su TicketOne Tananai Cantautore e producer milanese, Tananaiin tour con una serie ... "I'm outta lockdown, Anastacia porta il suo tour europeo agli Arcimboldi L'affetto del pubblico nei suoi confronti non è mai svanito, nonostante i tempi d'oro anzi, di platino di hit come I'm Outta Love, Paid My Dues e Sick and Tired siano ...Anastacia è una delle artiste più conosciute e apprezzate al mondo, grazie alla sua intensa e possente voce e al suo stile musicale.