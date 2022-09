Amici 2022, anticipazioni domenica 25 settembre: spoiler registrazione e prime sfide (Di mercoledì 21 settembre 2022) La classe di Amici si è formata, i ragazzi, tra ballerini e cantanti, sono stati scelti dai maestri e ora per tutti loro inizia il percorso vero e proprio. La convivenza in casetta, con la speranza che vengano rispettati l’ordine e la pulizia, le sfide, le esibizioni con l’unico obiettivo: continuare a indossare quella maglia, dimostrare che il banco ottenuto è meritato. E oggi a Roma verrà registrata la seconda e imperdibile puntata, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 25 settembre, a partire dalle 14. View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) La registrazione della seconda puntata di Amici 2022 Oggi, salvo cambiamenti, verrà registrata la seconda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) La classe disi è formata, i ragazzi, tra ballerini e cantanti, sono stati scelti dai maestri e ora per tutti loro inizia il percorso vero e proprio. La convivenza in casetta, con la speranza che vengano rispettati l’ordine e la pulizia, le, le esibizioni con l’unico obiettivo: continuare a indossare quella maglia, dimostrare che il banco ottenuto è meritato. E oggi a Roma verrà registrata la seconda e imperdibile puntata, che verrà trasmessa su Canale 525, a partire dalle 14. View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale) Ladella seconda puntata diOggi, salvo cambiamenti, verrà registrata la seconda ...

