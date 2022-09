“Ambra Angiolini vive a casa mia, il contratto è scaduto ma lei non se ne va”: lo sfogo di Silvia Slitti aggiunge “io, impotente e frustrata” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rende impotente e per questo frustrata. Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell’essere umano ‘donna’ che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di ‘fare la cosa giusta’”, inizia così lo sfogo di Silvia Slitti sul suo profilo Instagram. Organizzatrice di eventi e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, sui social ha indirizzato le sue parole ad Ambra Angiolini, senza mai citarla apertamente. Una storia che ha deciso di spiegare, questa volta con nomi e cognomi, a Selvaggia Lucarelli in un articolo pubblicato da “Domani“. Motivo del contendere la casa affittata a giugno 2021 alla giudice di “X Factor“. E al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rendee per questo. Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell’essere umano ‘donna’ che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di ‘fare la cosa giusta’”, inizia così lodisul suo profilo Instagram. Organizzatrice di eventi e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, sui social ha indirizzato le sue parole ad, senza mai citarla apertamente. Una storia che ha deciso di spiegare, questa volta con nomi e cognomi, a Selvaggia Lucarelli in un articolo pubblicato da “Domani“. Motivo del contendere laaffittata a giugno 2021 alla giudice di “X Factor“. E al ...

