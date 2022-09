Albano Carrisi perché indossa sempre il cappello? Il motivo è davvero commovente (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono numerosi i gesti passati alla memoria degli italiani e che sono stati messi in atto da Albano Carrisi, come il semplice fatto che da molti anni a questa parte il cantante indossi sempre il cappello anche davanti le telecamere… ma vi siete mai chiesti il perché di questa sua abitudine? Nel corso degli anni Albano Carrisi è diventato sì uno degli artisti simbolo della musica italiana nel mondo, ma anche uno dei personaggi tra i più amati in Italia, con un cospicuo numero di fan a seguito. Durante la carriera del cantante, a cambiare non è stata solo la musica dell’artista ma anche il modo con il quale questo di mostra al pubblico. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la motivazione che si cela dietro il cappello ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono numerosi i gesti passati alla memoria degli italiani e che sono stati messi in atto da, come il semplice fatto che da molti anni a questa parte il cantante indossiilanche davanti le telecamere… ma vi siete mai chiesti ildi questa sua abitudine? Nel corso degli anniè diventato sì uno degli artisti simbolo della musica italiana nel mondo, ma anche uno dei personaggi tra i più amati in Italia, con un cospicuo numero di fan a seguito. Durante la carriera del cantante, a cambiare non è stata solo la musica dell’artista ma anche il modo con il quale questo di mostra al pubblico. Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la motivazione che si cela dietro il...

iammatthewsoo : Oggi mi sento molto Albano Carrisi... - VinnieVegaPF : @orizzonte_oriz @gilardisil @stefymigliori @OneFootball Ieri, dopo 13 anni di onorato servizio, ho cambiato montatu… - DebiruS : @me_deae @Mordred_1981 @AssClienti @ChoosyGirl73 Se non ha specificato Carrisi poteva pure essere Albano Laziale ?? - AssClienti : RT @me_deae: - A come Albano (Carrisi). Io non ho più parole. ?? @Mordred_1981 @AssClienti @ChoosyGirl73 - me_deae : - A come Albano (Carrisi). Io non ho più parole. ?? @Mordred_1981 @AssClienti @ChoosyGirl73 -