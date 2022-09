Al via il 'Brescia Workshop on Neuromuscular Diseases' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Dal 22 al 24 settembre centinaia di ricercatori, clinici e operatori sanitari di tutta Italia si danno appuntamento al 'Brescia Workshop on Neuromuscular Diseases'. A pochi giorni dalle celebrazioni della XV Giornata nazionale sulla sclerosi laterale amiotrofica promossa dall'Aisla, Associazione italiana Sla, al Centro congressi Paolo VI di Brescia si apre un dibattito sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative per un aggiornamento sui progressi scientifici e sui nuovi strumenti di intervento in ambito adulto e pediatrico. La tre giorni di formazione - promossa da Asst Spedali Civili, Centro clinico Nemo, Università degli Studi di Brescia e NemoLab - inizia esattamente a 2 anni dall'apertura del Centro Nemo Brescia, a conferma ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Dal 22 al 24 settembre centinaia di ricercatori, clinici e operatori sanitari di tutta Italia si danno appuntamento al 'on'. A pochi giorni dalle celebrazioni della XV Giornata nazionale sulla sclerosi laterale amiotrofica promossa dall'Aisla, Associazione italiana Sla, al Centro congressi Paolo VI disi apre un dibattito sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative per un aggiornamento sui progressi scientifici e sui nuovi strumenti di intervento in ambito adulto e pediatrico. La tre giorni di formazione - promossa da Asst Spedali Civili, Centro clinico Nemo, Università degli Studi die NemoLab - inizia esattamente a 2 anni dall'apertura del Centro Nemo, a conferma ...

MarathonWorld1 : Brescia Art Marathon: piazza Loggia per partenza e arrivo: Domenica 12 marzo 2023 la Gruppo Bossoni Brescia Art Mar… - ConfindustriaBS : Iscrizioni aperte per la nostra Assemblea Generale - Sessione pubblica che si terrà martedì 4 ottobre, ore 17.30, a… - buoncalcio : #SerieB, Perinetti: “Brescia, una buona partenza. Ma le squadre forti poco a poco arriveranno” - angiuoniluigi : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno a tutti dalla redazione di via Eritrea in #primapagina il parroco-ciclista redarguito dal vescovo (a #Brescia… - BergamoeC : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno a tutti dalla redazione di via Eritrea in #primapagina il parroco-ciclista redarguito dal vescovo (a #Brescia… -