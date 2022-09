Airbnb, gli ospiti denunciano: “Il proprietario ci ha dato una lunga lista di compiti da svolgere. Non paghiamo 375 dollari di pulizie per fare il bucato e tagliare l’erba” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho pagato il soggiorno, 375 dollari per le spese di pulizia e in più il proprietario di casa mi ha presentato una lunga lista di compiti da svolgere”. Così, intervistato dal Wall Street Journal, un viaggiatore ha denunciato le richieste dei proprietari di alcuni appartamenti su Airbnb. Qualche esempio? Portare fuori la spazzatura e lavare le lenzuola. Un problema che hanno riscontrato numerosi utenti: qualcuno ha raccontato su Tik Tok di aver rinunciato a un alloggio su Airbnb perché, oltre a una tassa di pulizia di 125 dollari al giorno, il proprietario chiedeva di rimuovere le lenzuola, fare la lavastoviglie e la lavatrice. Il post è subito diventato virale e molti, nei commenti, hanno raccontato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho pagato il soggiorno, 375per le spese di pulizia e in più ildi casa mi ha presentato unadida”. Così, intervistato dal Wall Street Journal, un viaggiatore ha denunciato le richieste dei proprietari di alcuni appartamenti su. Qualche esempio? Portare fuori la spazzatura e lavare le lenzuola. Un problema che hanno riscontrato numerosi utenti: qualcuno ha raccontato su Tik Tok di aver rinunciato a un alloggio superché, oltre a una tassa di pulizia di 125al giorno, ilchiedeva di rimuovere le lenzuola,la lavastoviglie e la lavatrice. Il post è subito diventato virale e molti, nei commenti, hanno raccontato la ...

