Agenzia ANSA

è pronta ad accogliere igiovani economisti, imprenditori e change - maker che dal 22 al 24 settembre partecipano a The economy of Francesco per celebrare il loro impegno comune a ...La città è pronta ad accogliere igiovani economisti, imprenditori e change - maker che saranno indal 22 al 24 settembre per celebrare il loro impegno comune a cambiare l'economia che culminerà, sabato 24 settembre, ... Ad Assisi mille giovani economisti per Economy of Francesco - Umbria Assisi è pronta ad accogliere i mille giovani economisti, imprenditori e change-maker che dal 22 al 24 settembre partecipano a The economy of Francesco per celebrare il loro impegno comune a cambiare ...La città è pronta ad accogliere i mille giovani economisti, imprenditori e change-maker che saranno in Assisi dal 22 al 24 settembre per celebrare il loro impegno comune a cambiare l’economia che culm ...