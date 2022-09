Abbonamenti scuole a quotidiani, periodici e riviste scientifiche, contributi fino al 90% delle spese: domande dal 14 ottobre al 13 gennaio. I bandi (Di mercoledì 21 settembre 2022) E' con nota del 20 settembre che il Ministero dell'Istruzione comunica la pubblicazione lo scorso luglio dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con i quali si prevede l’erogazione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche, consistenti in un importo pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di uno o più Abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) E' con nota del 20 settembre che il Ministero dell'Istruzione comunica la pubblicazione lo scorso luglio deidella Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con i quali si prevede l’erogazione dia favoreistituzioni scolastiche, consistenti in un importo pari al 90%sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di uno o piùe di settore, anche in formato digitale. L'articolo .

