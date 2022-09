A Palazzolo dello Stella un 5 da 19 mila euro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 20 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 19.142,89 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l’edicola di via Roma 54/C a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine. La rincorsa al sei prosegue con il Jackpot da 275,6 milioni di euro – record nella storia del gioco – in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro. Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 20 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 19.142,89. La giocata vincente è stata registrata presso l’edicola di via Roma 54/C a, in provincia di Udine. La rincorsa al sei prosegue con il Jackpot da 275,6 milioni di– record nella storia del gioco – in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di

