A cortoLovere Angela Finocchiaro | Pupi Avati e l’omaggio a Piero Angela

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lovere. Il registae l’attricearrivano a Lovere. Saranno rispettivamente presidente di giuria e signora del lago alla nuova edizione del festival internazionale del cortometraggio “”. L’iniziativa, giunta al 24esimo anno, animerà per sei giorni – dal 19 al 24 settembre 2022 – la cittadina che si affaccia sul lago di Iseo. Presidente onorario della manifestazione è Bruno Bozzetto, autore del logo ufficiale, mentre la direzione artistica è affidata a Gianni Canova, critico cinematografico e rettore dell’Università IULM di Milano. L’edizione 2022 segna il passaggio a un format di approfondimento sul mondo dei “Mestieri del cinema”, le molteplici professioni, a volte poco conosciute, che contribuiscono coralmente a far funzionare la complessa e ...

