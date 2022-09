460 euro al mese e poco addestramento | ecco chi verrà chiamato al fronte dalla mobilitazione di Putin

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Giovani con specifiche competenze militari, con l'unica esenzione riservata agli universitari:chi riceverà nei prossimi giorni in Russia la lettera di convocazione

La decisione si aggiunge all'altra delibera con cui erano state stanziatimilaper rivedere i contratti a gettoni delle ambulanze e potenziare l'attività formativa dei soccorritori. L'...Chi è stato chiamato alle armi riceverà la paga standard dei soldati che fanno parte dell'esercito russo: il compenso mensile è di circa 30.000 rubli, pari a circa, di poco più basso ... Chi sono i riservisti russi: età fino a 26 anni, paga di 460 euro al mese Giovani con specifiche competenze militari, con l'unica esenzione riservata agli universitari: ecco chi riceverà nei prossimi giorni in Russia la lettera di convocazione ...Per 300mila russi il risveglio questa mattina è stato drammatico. Nel suo discorso alla nazione il presidente Vladimir Putin ha intimato la chiamata alle armi in Ucraina, una mobilitazione militare “p ...