35 chilometri di coda al confine tra Russia e Finlandia

ernestocaprari : RT @GianLuigiAmadei: @dariodangelo91 Nel mentre, la coda al valico di frontiera con la Finlandia - l'unico da cui ancora si può uscire vers… - GianLuigiAmadei : @dariodangelo91 Nel mentre, la coda al valico di frontiera con la Finlandia - l'unico da cui ancora si può uscire v… - Ordoliberal_ : 35 chilometri di coda in autostrada al confine tra Finlandia e Russia. Sono persone che scappano dalla follia di Pu… - gianluca_prato : @GiovanniToti sei uno sporco criminale! Chilometri di coda tra borghetto e Savona! Tutto fermo per lavori unutili i… -

ParmaToday

Rocco Fabio Musolino - - > Il grosso mezzo e la gru giunta per sollevare il rimorchio hanno però occupato l'intera larghezza della carreggiata, creando una lunga fila alle proprie spalle Traffico ...... a una trentina didi distanza, insomma c'è una realtà indagabile. Ma poi c'è di più. ... Ladebordava dal raccordo a tutto lo stradone di Tor Bella Monaca e così i miei, sconfitti, ... Tir in fiamme in A1 vicino al bivio per l'A15, il conducente scende appena in tempo: 4 chilometri di coda Domenica scorsa a Argenta Samuele Zoccarato e Barbara Guarischi si sono aggiudicati la prima edizione del campionato italiano gravel ora l'attenzione si s ...Oggi, come nel pomeriggio di ieri (LEGGI QUI), i chilometri di coda accumulati sono più di cinque viaggiando verso la provincia imperiese. La coda è di 5 km tra Pietra Ligure e Feglino verso l'Italia ...