3 buoni motivi per vedere The Crown dopo la morte della Regina: oltre agli scandali c’è molto di più (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se non hai mai visto The Crown, forse ora è arrivato il momento di recuperare una delle produzioni Netflix più riuscite e amate dal grande pubblico. dopo la morte di Lady Diana e la secolarizzazione delle istituzioni, conseguenza naturale del nuovo Millennio, la figura della Regina Elisabetta, per quanto salda sul trono del Regno Unito, cominciava a sbiadirsi e a vacillare. Insomma, se il Novecento aveva decretato la vena pop della sovrana, grazie ai Sex Pistols con la loro irriverente e dissacrante “God Save The Queen” e all’iconografia pop art di Andy Warhol, i primi anni Duemila, invece, avevano sancito una sorta di disincanto attorno all’imponente figura di Elisabetta. Fonte: Instagram @theCrownnetflixAllora, perché la morte della ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se non hai mai visto The, forse ora è arrivato il momento di recuperare una delle produzioni Netflix più riuscite e amate dal grande pubblico.ladi Lady Diana e la secolarizzazione delle istituzioni, conseguenza naturale del nuovo Millennio, la figuraElisabetta, per quanto salda sul trono del Regno Unito, cominciava a sbiadirsi e a vacillare. Insomma, se il Novecento aveva decretato la vena popsovrana, grazie ai Sex Pistols con la loro irriverente e dissacrante “God Save The Queen” e all’iconografia pop art di Andy Warhol, i primi anni Duemila, invece, avevano sancito una sorta di disincanto attorno all’imponente figura di Elisabetta. Fonte: Instagram @thenetflixAllora, perché la...

