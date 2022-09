1727 Wrldstar, il rapper “Fratellì” si schianta di nuovo con la sua auto: “Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Macchina nuova l’ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti. Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro”. Il rapper 1727 Wrldstar, all’anagrafe Algero Correttini, commenta così le immagini della sua auto mezza distrutta dopo l’incidente stradale che hanno avuto lui e l’amico con cui viaggiava. Se il suo nome non vi dice molto, forse lo ricorderete per lo “slogan” che lo ha reso noto qualche anno fa, quando rimase coinvolto in un primo incidente in diretta Instagram e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Macchina nuova l’ho demolita! Airbag scoppiato, unaine ci. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E dial centro”. Il, all’anagrafe Algero Correttini, commenta così le immagini della suamezzadopo l’incidente stradale che hanno avuto lui e l’amico con cui viaggiava. Se il suo nome non vi dice molto, forse lo ricorderete per lo “slogan” che lo ha reso noto qualche anno fa, quando rimase coinvolto in un primo incidente in diretta Instagram e ...

