Zazzaroni-Ravanelli, botta e riposta: "Ma cosa ne vuoi sapere? Non hai mai tirato un calcio ad un pallone..." (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della trasmissione "Pressing" di ieri sera, c'è stato un botta e riposta tra il giornalista Ivan Zazzaroni e Fabrizio Ravanelli. Ecco che cosa è accaduto.Il tema della discussione era il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della trasmissione "Pressing" di ieri sera, c'è stato untra il giornalista Ivane Fabrizio. Ecco cheè accaduto.Il tema della discussione era il...

MilanistaAbbes1 : @lastregabianca @saIva___ @sportmediaset grande Ravanelli , finalmente uno che ha il coraggio di zittire quella che… - DP_CMJ : 'Pisciare in faccia a Zazzaroni come Ravanelli'. Se volete l'idea di un nome per una prossima pagina della Juventus. - riccardo56p : @90ordnasselA Non è che per dar contro a Zazzaroni dei dar ragione alle minchiate che dice Ravanelli .....!!!!! - Claudiolivekom : @lastregabianca Zazzaroni che vuole insegnare calcio a Ravanelli è un po' come se io dicessi a Cannavacciuolo che non sa cuocere la pasta. - GiampiBo : @Juventus_a_vita Quando, 3 o 4 anni fa gliel' ho detto io a #zazzaroni mi ha bloccato dandomi del coglione, ovvio… -