Zanardi torna a casa dopo l’incendio di agosto | dimesso dall’ospedale di Vicenza

(Di martedì 20 settembre 2022) Alexto a. Il campione paralimpico ha lasciato oggi il reparto di riabilitazione del nosocomio vicentino San Bortolo, dove era rimasto ricoverato per 76 giorni. “Alexè statodiche ad inizio diun incendio all’impianto fotovoltaico disua aveva danneggiato i macchinari dedicati all’assistenza del campione, costringendolo al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata”, scrive su Twitter il presidente della regione Veneto Luca Zaia che aggiunge al post due emoticon con bicipite flesso come incoraggiamento. “Finalmente a. Forza Alex, ti vogliamo bene”, scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. “Alex ...

Dopo un ricovero durato settantasei giorni, dovuto all'incendio dei pannelli fotovoltaici della sua villa che avevano compromesso i macchinari che gli servono per l'assistenza in casa -può ...Stavolta a complicare la ripresa diera stato l'incendio dei pannelli fotovoltaici della sua villa di Noventa Padovana, gli stessi che consentono il funzionamento dei macchinari necessari ...Alex Zanardi lascia per la seconda volta l’ospedale di Vicenza. L’ex pilota è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell’ospedale San Bortolo dove è rimasto ricoverato per 76 giorni. «Il pa ...NOVENTA PADOVANA - Alex Zanardi è stato dimesso oggi - 20 settembre - dall’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo 76 giorni e ha fatto ritorno nella sua casa di Noventa ...