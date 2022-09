EuropaCalcio : UFFICIALE: Niente #Roma per #Zagadou: va allo #Stoccarda #europacalcio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Zagadou, niente Inter e niente Roma: il difensore è ad un passo dallo Stoccarda - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Zagadou, niente Inter e niente Roma: il difensore è ad un passo dallo Stoccarda - calciomercato_m : MERCATO - Zagadou, niente Inter e niente Roma: il difensore è ad un passo dallo Stoccarda - roma_magazine : MERCATO - Zagadou, niente Inter e niente Roma: il difensore è ad un passo dallo Stoccarda -

DailyNews 24

UFFICIALE:ROMA PER: VA ALLO STOCCARDA Di seguito il comunicato dello Stoccarda : "Dan - Axelsi è unito al VfB Stuttgart con effetto immediato. Il difensore centrale di 1,96 m ...Dan - Axel #moves to VfB with immediate effect and will wear the number 23 shirt.#VfBhttps://t.co/PxXZTQ4Q7L VfB Stuttgart_int (@VfB_int) September 19, 2022Inter o Roma,... Zagadou, niente Roma: ufficiale allo Stoccarda ZAGADOU STOCCARDA - Dopo essere stato a lungo corteggiato da diversi club italiani, Roma su tutti, Dan-Axel Zagadou resta in Germania, dove è ...Dan-Axel Zagadou, senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund, resta in Germania e firma per 4 anni con lo Stoccarda: "Grazie per la fiducia".